Juventus, la carica di Rabiot: “Contro la Lazio dobbiamo vincere”

Juventus, le dichiarazioni di Adrien Rabiot ai microfoni di Skysport a pochi giorni dal fischio d’inizio del match contro la Lazio. Ecco le parole del centrocampista francese

Intervistato ai microfoni di Skysport, Adrien Rabiot ha fatto il punto della situazione in casa bianconera. Ecco le parole del centrocampista francese: “Con la Lazio dobbiamo cercare di ottenere una vittoria importante. Certamente non sarà facile, ma ci giocheremo le nostre possibilità: non è decisiva per lo scudetto, mancano ancora 4 partite.

Sento dire che stiamo attraversando un momento complicato, ma abbiamo ottenuto un ottimo pareggio contro l’Atalanta e abbiamo fatto lo stesso contro una squadra molto in forma come il Sassuolo. Non è facile giocare a certi ritmi con questo caldo, ma ci faremo trovare pronti: siamo consapevoli delle nostre qualità e faremo tutto il possibile per sfruttarle.”

Ti potrebbe interessare anche–> Calciomercato Juventus, prende forma lo scambio Vecino-Higuain: lo scenario

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK