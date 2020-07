Milik alla Juventus, calciomercato: l’edizione odierna del Mattino riporta un’offerta di 30 milioni di euro da parte dei bianconeri per mettere le mani sul gioiello polacco del Napoli. De Laurentiis, però, ne chiederebbe 40: la fumata bianca non appare lontana. Ecco gli aggiornamenti.

CALCIOMERCATO JUVENTUS MILIK OFFERTA NAPOLI / La Juventus fa sul serio per Arkadiusz Milik. Secondo quanto riportato da “Il Mattino“, infatti, la dirigenza di corso Galileo Ferraris avrebbe formalizzato ai partenopei nelle scorse un’offerta di 30 milioni di euro, ancora distante però dalla richiesta del patron De Laurentiis, che valuta il proprio gioiello 40 milioni. La sensazione è che la fumata bianca possa trovarsi a metà strada, anche grazie all’inserimento di una parte variabile in bonus. L’accordo con il giocatore sarebbe stato trovato sulla base di un contratto quinquennale a 5,5 milioni di euro più bonus a stagione. La Juve, non dimentichiamolo, in cima alla liste delle sue preferenze ha messo anche Duvan Zapata: Paratici si sta muovendo su più fronti alla ricerca del sostituto ideale di Gonzalo Higuain, che verosimilmente lascerà la Vecchia Signora a fine stagione, non rinnovando il suo contratto in essere con la Vecchia Signora. Si incendia l’asse Napoli-Torino per il futuro di Arkadiusz Milik: staremo a vedere quale sarà l’esito della vicenda.

Ti potrebbe interessare anche–> Calciomercato Juventus, addio di Ronaldo? Già scelto l’erede, ingaggio top

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK