In caso di addio di Cristiano Ronaldo, la Vecchia Signora avrebbe già scelto il suo erede designato. Un ingaggio da top player.

In caso di addio prematuro a Cristiano Ronaldo, i bianconeri avrebbero già scelto il piano B e il suo erede designato per la prossima stagione. La Vecchia Signora sarebbe forte sull’attaccante del Liverpool Sadio Manè. L’attaccante senegalese ha già praticamente vinto tutto con la sua attuale squadra (il Liverpool) e sarebbe pronto ad una nuova avventura internazionale.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Calciomercato Juventus: il nuovo allenatore porterebbe un top player

Calciomercato Juventus, addio di Ronaldo? Già scelto l’erede: ingaggio top

L’attaccante consacrato ormai fra i più forti nel panorama internazionale è stato più volte contattato anche dal Real Madrid che avrebbe già voluto prenderlo. Ma visto il periodo, non di certo roseo dal punto di vista economico, la squadra di Florentino Perez potrebbe contenersi sul mercato, almeno in questa sessione non garantendo i soliti colpi milionari. Indi per cui, in caso di addio prematuro di Cristiano Ronaldo, la Juventus avrebbe una grande occasione per farsi avanti e portare a casa uno degli attaccanti più forti d’Europa. Manè al momento, nel Liverpool, guadagna 10 milioni di euro a stagione ma secondo l’indiscrezione di Don Balon, nel caso la Juventus dovesse seriamente farsi avanti per acquistare il talentoso attaccante del reds sarebbe disposta a offrirgli un contratto monstre di ben 16 milioni di euro a stagione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Juventus-Lazio, probabili formazioni: torna il tridente di Sarri

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK