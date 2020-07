Udinese Juventus 2-1, Fofana: “Tutti pensavano che la Juve venisse a festeggiare”

Le dichiarazioni di Seko Fofana ai microfoni di Sky dopo il fischio finale di Udinese-Juventus

Intervistato ai microfoni di Sky, Seko Fofana, autore del goal che ha permesso all’Udinese di avere la meglio per 2-1 sulla Juve, ha detto la sua in merito alla sfida della Dacia Arena. Ecco le sue parole:

“Sono stato bravo a crederci in occasione del goal. Mi è arrivata quella palla e sapevo di poterli mettere in difficoltà. Tutti pensavano che oggi facessimo la vittima sacrificale: ma non è andata così. Una vittoria importantissima che ci dà morale e punti fondamentali in chiava classifica. Avanti così.”

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK