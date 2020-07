Udinese Juventus 2 1, Gotti: “Siamo stati cinici, su Fofana..”

Le parole di Gotti ai microfoni di Sky dopo il fischio finale di Udinese-Juventus

Un Gotti sicuramente fiero della prestazione dei suoi ragazzi è quello che si presenta ai microfoni di Sky nel post partita di Udinese-Juventus. Ecco le parole del tecnico dei friulani: ” Onestamente non mi aspettavo di vincere, ma in partita abbiamo fatto tutto il possibile affinchè ciò accadesse. Non posso far altro che complimentarmi con i miei ragazzi. Con Sarri non ho avuto neanche il tempo di scambiare due battute: è un grande allenatore, ma allo stesso tempo sono felice che non abbia festeggiato lo scudetto qui in casa nostra: siamo stati più cinici del solito, capitalizzando al meglio le occasioni avute.

Su De Paul e Fofana: “Hanno delle qualità tecniche e fisiche notevoli: sono pronti per il grande salto. La Juve è una squadra fortissima, che nella partita singola può fare la voce grossa con tutti: ha virtualmente vinto lo scudetto.”

