Smalling torna al Manchester United. La Juventus monitora la situazione

Smalling tornerà al Manchester United dopo che la Roma non ha trovato l’accordo con i Red Devils nè per l’Europa League e nè per il riscatto del ragazzo.

La Juventus segue con attenzione quanto sta succedendo dalle parti di Trigoria con Chris Smalling. Il forte difensore inglese non dovrebbe più restare in giallorosso. Lo stopper potrebbe aver già giocato la sua ultima partita con la maglia della Roma. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il difensore inglese non vestirà più la gloriosa maglia del club capitolino. Secondo l’emittente di Murdoch, infatti, non è stato infatti raggiunto un accordo con il Manchester United, né per giocare l’Europa League di agosto né per il riscatto.

Smalling piace alla Juventus?

Quella dello Stadium contro la Juve potrebbe esser stata l’ultima presenza del centrale con la maglia della Roma. Però non è da escludere che Smalling vi ritorni con la casacca bianconera. In Inghilterra ci sono Everton e Tottenham che sono molto interessate a lui. E sarebbero disposte a garantirgli uno stipendio più alto rispetto a quello che avrebbe in mente di offrire la Roma. Paratici, però, cerca un difensore esperto e di grande spessore. Sul piatto della bilancia può mettere diverse pedine. Chi? I nomi sono i soliti, vale a dire Bernardeschi, Ramsey e anche Rabiot. Tutti, però, prevederebbero un conguaglio a favore della Juve.

