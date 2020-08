Bernardeschi, avventura alla Juventus terminata. Ecco la sua destinazione

Bernardeschi ha tremendamente deluso anche con la Roma, la Juventus ha deciso di cederlo. Può finire al Chelsea nell’ambito dell’operazione Jorginho.

Bernardeschi ha fallito la stagione del suo rilancio alla Juventus. Eppure Maurizio Sarri gli ha dato tutte le chance possibili, tanto da schierarlo sempre titolare nel suo 4-3-3. Lo ha messo largo a destra laddove preferisce esprimersi per rientrare e calciare in porta col suo mancino. Adesso, però, con l’arrivo del calciomercato, è l’unica pedina di scambio che i bianconeri sono disposti ad utilizzare pur di generare movimento nell’organico della Vecchia Signora. Andrà convinto che il suo ciclo a Torino è terminato. Non sarà facile perché è anche tifoso del club, quindi la cosa potrebbe complicarsi. All’orizzonte, però, calciomercato.it riporta un’indiscrezione che riguarda il Chelsea.

Bernardeschi in uno scambio con Jorginho?

Sebbene sia inserito di sovente in un affare con il Napoli, la verità potrebbe essere diversa. «Più facile la pista Premier, meta preferita di Bernardeschi se dovesse lasciare i campioni d’Italia – si legge -. Paratici e la dirigenza della Continassa potrebbero pensare anche di inserirlo nell’affare con il Chelsea per Jorginho. E’ un pallino di Sarri e obiettivo primario del tecnico per il centrocampo se dovesse restare sulla panchina bianconera. Malgrado le assenze nel reparto offensivo, nel frattempo rischia di perdere il posto da titolare venerdì nel decisivo match di Champions League con il Lione. Oltre ad un possibile taglio per la riconferma a Torino».

