Juventus Lione, Bonucci: “C’è voglia di rimonta, dimostreremo il nostro valore”

Nella conferenza stampa di presentazione al match di domani sera tra Juventus e Lione, Leonardo Bonucci ha espresso le sue sensazioni in vista della gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions.

“C’è grande voglia ed adrenalina da parte di tutti: lo spogliatoio ha tanta energia positiva, ci faremo trovare pronti. In questa settimana abbiamo potuto lavorare come raramente ci era capitato di fare nel post lockdown, recuperando molte energie nervose perse in questo tour de force. Sicuramente non sarà facile, non avere il nostro pubblico in questo tipo di partite incide e non poco, ma dimostreremo tutto il nostro valore.”

Juventus Lione, le parole di Bonucci in conferenza stampa

Bonucci poi si è soffermato sui tanti goal presi in questa stagione dalla squadra di Maurizio Sarri: “Quest’anno abbiamo alternato partite in cui siamo stati concentrati per tutti i 90 minuti della gara, come con l’Inter ad esempio, ad altre in cui ci siamo concessi degli errori di troppo. Sicuramente la fase difensiva comincia già dal primo pressing degli attaccanti, che indirizzano il movimento della palla. In questo genere di partite, però, le motivazioni si trovano da sole: dopo aver ottenuto l’obiettivo principale dello scudetto, vogliamo giocarci le nostre carte anche in campo europeo.”

