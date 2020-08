Juve, sfuma il sogno Aubameyang: a un passo il rinnovo con l’Arsenal

Calciomercato Juventus, Pierre Aubameyang è a un passo dal rinnovo contrattuale con l’Arsenal: secondo quanto riportato dal Daily Telegraph, infatti, il gabonese sta per firmare il contratto che lo legherà ai Gunners fino al 2023.

CALCIOMERCATO JUVENTUS AUBAMEYANG RINNOVO ARSENAL/ Sta per sfumare un obiettivo di mercato della Juventus in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato dal Daily Telegraph, infatti, l’attaccante gabonese dell’Arsenal Pierre Aubameyang è a un passo dal sottoscrivere il suo rinnovo contrattuale con i Gunners fino al 2023, prolungandolo difatti di 2 anni rispetto all’attuale scadenza. Dopo un lungo tira e molla durato alcuni mesi, quindi, l’ex centravanti del Borussia Dortmund continuerà la sua esperienza in Premier League: a nulla sono valsi i sondaggi delle scorse settimane effettuati da Inter e da Juventus, che avevano mostrato un timido interesse, ma non hanno mai affondato il colpo in maniera concreta. Le cifre del rinnovo di Aubameyang non sono ancora note: sicuramente ne sapremo di più quando verrà diramato il comunicato ufficiale sul sito dell’Arsenal.

