Video goal e sintesi di Juventus Lione 2-1: gli highlights della gara dell'Allianz Stadium.

Si è disputato questa sera a Torino il match fra Juventus e Lione, gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions. Una partita che ha visto i bianconeri recuperare l’iniziale svantaggio di Depay in virtù della doppietta di Cr7. In campo sono scese due squadre affiatatissime e desiderose della vittoria. È stata una partita difficile. Il match è terminato 2-1 per la Juve. Due squadre che hanno dimostrato, nonostante i mesi di stop forzato e pochi match dal ritorno ufficiale post lockdown, di sapersi far trovare pronte davanti ai nuovi obiettivi e la necessità del ritrovato agonismo. La Juve dice addio alla Champions League, uscendo di scena già agli ottavi di finale della massima competizione europea.

