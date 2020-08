Juventus Lione 2-1, Pjanic: “Dovevamo fare di più in Champions…”

Le parole di Pjanic ai microfoni di Sky: il bosniaco ha commentato la mancata qualificazione della Juventus ai quarti di finale di Champions League

Intervistato ai microfoni di Sky, il centrocampista della Juventus Miralem Pjanic ha detto la sua in merito alla mancata qualificazione dei bianconeri ai quarti di finale di Champions League. Ecco le parole del bosniaco:

“Ovviamente c’è tanta delusione. Potevamo e dovevamo fare molto meglio. C’è rammarico soprattutto per la gara d’andata: in una doppia sfida non ti puoi permettere il lusso di gettare alle ortiche 90 minuti, e questo l’abbiamo pagato nella gara di ritorno. Abbiamo vinto lo scudetto, il nono consecutivo, e questo non deve essere sminuito. Ma c’è allo stesso tempo la delusione per non essere riusciti a fare quel qualcosa in più che era nelle nostre corde. Gli ultimi mesi sono stati un pò così per me, qualcosa non ha funzionato nel gioco di squadra, lo avete visto tutti. Va dato tempo a Sarri.”

