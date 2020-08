Gosens alla Juventus, calciomercato: pronto un super scambio, i dettagli

Calciomercato Juventus, Gosens possibile obiettivo per la prossima stagione. Secondo quanto raccolto dalla redazione di tuttojuve.com, la dirigenza di corso Galileo Ferraris avrebbe intenzione di proporre uno scambio ai bergamaschi che vedrebbe coinvolti Gosens e Perin. Ecco i dettagli.

CALCIOMERCATO JUVENTUS GOSENS SCAMBIO PERIN/ La Juventus fa sul serio per Robin Gosens: secondo quanto riferito dalla redazione di tuttojuve.com, Fabio Paratici starebbe entrando di proporre uno scambio all’Atalanta: Perin per Gosens. Il portiere di proprietà della Juve che ha militato quest’anno al Genoa è valutato circa 20 milioni di euro; la valutazione di Gosens, invece, si attesta sui 35 milioni di euro. Verosimilmente la Juve dovrebbe versare un conguaglio nelle casse orobiche, anche se al momento una vera e propria trattativa non è ancora cominciata. Gosens interessa alla dirigenza bianconera per la sua grande poliedricità e una straordinaria forza fisica: quest’anno è esploso ad altissimi livelli, consacrandosi anche a livello internazionale. Il suo acquisto andrebbe a rimpolpare un reparto che quest’anno ha manifestato non poche defezioni: le prossime settimane potrebbero gettar luce sulla vicenda.

