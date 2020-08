Ansu Fati, la Juventus ha avanzato un’offerta per il talento blaugrana

La Juventus ha provato a prendere Ansu Fati nell’ambito dell’operazione che ha portato Pjanic al Barcellona. I blaugrana però hanno risposto picche.

Ansu Fati è tra gli intoccabili del Barcellona. Lo ha confermato il presidente Josep Bartomeu, rivelando però di aver ricevuto una “proposta importante” nelle settimane scorse per il gioiellino classe 2002. «Una proposta che porta dritti in Italia, destinazione Torino – scrive il portale Calciomercato.com -. Ansu è stato richiesto con forza dalla Juventus, un retroscena che riguarda la trattativa col Barça per Pjanic e Arthur che durante il mese di giugno non riusciva a sbloccarsi in via definitiva».

Ansu Fati, la Juventus c’ha provato davvero

Il giovanissimo attaccante spagnolo classe ’02 sarebbe stato un profilo gradito in casa bianconera. Per molti è già un talento del futuro, i bianconeri avevano già fatto un primo tentativo proprio in previsione del maxi scambio con Pjanic ma i catalani non hanno voluto privarsi di un giovanissimo perché stanno rifondano. La storia di Ansu Fati è saltata fuori dopo le parole del presidente, ma Partici ha fatto davvero. L’idea non era male, ma la Juventus non è andata a segno.

