Georgina da sballo. Con CR7 a Lisbona prima del rientro alla Juventus

Le immagini di Cristiano Ronaldo insieme alla meravigliosa Gerogina Rodriguez e al figlio grande, in uno dei più lussuosi hotel di Lisbona. La Juventus osserva

Cristiano Ronaldo e Georgina nelle immagini esclusive girate da SportMediaset. Il fuoriclasse che entra, insieme alla compagna meravigliosa e al figlio grande, in uno dei più lussuosi hotel di Lisbona. Cr7, che tanto aveva sperato di giocare nella sua terra la finale di Champions League con la Juventus, si deve accontentare, si fa per dire, di una vacanza rilassante, lontana da riflettori e accesa, solo, dalle luce dei social. Molto presto Ronaldo dovrà tornare a Torino per unirsi al gruppo bianconero in vista della prossima stagione di campionato. Prima però sarà tempo ancora di relax e… affari.

Georgina al fianco di CR7. Le immagini