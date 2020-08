Dzeko alla Juventus, calciomercato: l’agente svela il futuro del bosniaco

Calciomercato Juventus, il rappresentante italiano di Dzeko, Silvano Martina, ha rilasciato una breve dichiarazione al Corriere dello Sport per spiegare la situazione relativa al suo assistito. Sul gigante bosniaco è forte in queste ore l’interessamento della Juve, con Pirlo che avrebbe chiesto il gigante bosniaco come numero 9 in sostituzione di Gonzalo Higuain, per il quale sembra ormai imminente la risoluzione del contratto

CALCIOMERCATO JUVENTUS DZEKO PROCURATORE/ Per un Higuain che ormai sembra avere le valigie in mano, c’è un Dzeko che non è mai stato così vicino alla Juventus. Il “cigno di Sarajevo”, espressamente richiesto d Andrea Pirlo per completare il parco attaccanti della rosa con un 9 puro, è in cima alle preferenze della dirigenza di corso Galileo Ferraris. Nelle ultime ore sarebbero stati importanti i contatti tra Fabio Paratici e l’entourage del centravanti. Il rappresentante in Italia degli interessi del bosniaco, Silvano Martina, ha recentemente rilasciato una dichiarazione al Corriere dello Sport in cui ha fatto il punto della situazione.

Potrebbe interessarti anche–> Calciomercato Juventus, Alex Sandro non è più incedibile

Calciomercato Juventus, affare Dzeko: parla il procuratore del bosniaco

Ecco le parole di Silvano Martina: “Per ora resta alla Roma, poi si vedrà. Non è assolutamente un mistero che piaccia alla Juve e all’Inter.” Parole che confermano l’interesse bianconero, e che lasciano aperto più di uno spiraglio. Il costo del cartellino si aggirerebbe sui 10-15 milioni di euro, mentre a Dzeko potrebbe essere corrisposto un contratto da 6 milioni di euro annui. La priorità della Juve, al momento, resta comunque la cessione di Gonzalo Higuain: le parti sono in contatto per tentare di trovare un accordo, che preveda una cospicua buonuscita.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK