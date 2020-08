Calciomercato Juventus, Alex Sandro non è più incedibile

Il calciomercato Juventus sta per entrare nelle fasi cruciali e prima dell’inizio della prossima serie A ci sono acquisti e cessioni in arrivo per i bianconeri.

La lista dei calciatori che il club bianconero potrebbe cedere è abbastanza lunga e contiene, un po’ a sorpresa, anche il nome di Alex Sandro. Che potrebbe pagare qualche incertezza di troppo sul piano difensivo nella scorsa stagione.

Calciomercato Juventus, Pellegrini alternativa a costo zero

Come riporta la Gazzetta dello Sport, il futuro di Alex Sandro in bianconero non è poi così scontato. L’esterno brasiliano infatti potrebbe essere ceduto di fronte ad una offerta importante. Incasso che sarebbe di fatto una plusvalenza certa, considerato che il calciatore fu acquistato dal Porto per 26 milioni 5 anni fa. E che oggi potrebbe essere ceduto per non meno di 40 milioni. Il laterale sinistro piace soprattutto in Premier League e non è da escludere che quell’offerta possa arrivare.

In caso di cessione la Juventus dovrà poi trovare delle alternative. Alcune però ce le ha già in casa. Oltre a De Sciglio, infatti, non bisogna dimenticare che è rientrato in bianconero Luca Pellegrini, reduce dal prestito al Cagliari.

