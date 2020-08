La Juventus ha ufficializzato lo staff tecnico che lavorerà al fianco di Andrea Pirlo nella prossima stagione agonistica. L’ex centrocampista sarà l’allenatore dei bianconeri avendo preso il posto dell’esonerato Sarri.

Per il campione del mondo 2006 un compito non certo semplice. Sarà alla sua prima esperienza su una panchina e avrà l’onore di lottare per lo scudetto e per la Champions League.



LEGGI ANCHE –>>Calciomercato Juventus, l’agente di Dzeko svela il futuro del suo assistito

Juventus, lo staff di Pirlo: Tudor il suo vice

La stagione 2020/21 della Juventus inizia il 24 agosto. I bianconeri si ritroveranno al JTC nel pomeriggio di lunedì per iniziare l’attività di preparazione agli ordini di Andrea Pirlo e del suo staff. – si legge sul sito internet bianconero –

Il suo vice sarà Igor Tudor, bandiera bianconera a cavallo degli anni ’90 e 2000, che oltre ad aver ricoperto il ruolo di allenatore in seconda nella Nazionale Croata, ha guidato negli anni l’Hajduk Spalato, il Paok Salonicco, il Karabükspor, il Galatasaray e l’Udinese. A Tudor, nel ruolo di collaboratori tecnici, si affiancheranno Roberto Baronio e Antonio Gagliardi, che vantano esperienze in azzurro, il primo alla guida dell’Under 19, il secondo come match Analyst della Nazionale A, e Paolo Bertelli, già alla Juventus dal 2011 al 2014, nel ruolo di Responsabile della Preparazione Atletica.

Questo l’elenco completo dello staff tecnico della prima squadra

Allenatore: Andrea Pirlo

Vice Allenatore: Igor Tudor

Collaboratore Tecnico: Roberto Baronio

Collaboratore Tecnico: Antonio Gagliardi

Resp. Prep. Atletica: Paolo Bertelli

Coll. Preparatore Atletico: Andrea Pertusio

Coll. Preparatore Atletico: Enrico Maffei

Resp. Forza & Sport Science: Duccio Ferrari Bravo

Coll. Sport Science: Antonio Gualtieri

Prep.Portieri: Claudio Filippi

Coll. Prep. Portieri: Tommaso Orsini

Resp. Match Analysis: Riccardo Scirea

Coll. Match Analysis: Domenico Vernamonte

Coll. Match Analysis: Giuseppe Maiuri

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK