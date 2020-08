Pirlo alza il sipario sulla sua Juventus. Oggi bianconeri di nuovo in campo

Pirlo alza il sipario sulla sua Juventus. Oggi bianconeri di nuovo in...

Oggi inizia la nuova stagione della Juventus, i bianconeri si raduneranno alla Continassa per dare il via al precampionato. Pirlo ha un meno di un mese per trovare l’abito giusto.

Non sarà un raduno come gli altri anni. Certo, ci sarà il più forte di tutti, Cristiano Ronaldo, ma la sensazione è diversa. Quell’ambizione europea, di vincere la Champions dopo più di vent’anni, è scemata e nemmeno la presenza di CR7 dà certezze. Nel senso che la Juventus di Pirlo ripartirà dall’Italia, dove l’Inter di Conte o Allegri sarà invece la candidata principale al tricolore. Inizia così il primo giorno di lavoro del nuovo tecnico bianconero. Il raduno della Vecchia Signora è previsto per oggi, il sipario finalmente si alzerà.

Pirlo come Conte con i big dello spogliatoio?

«Pirlo, come Conte con Del Piero nel suo primo anno alla Juve, dovrà confrontarsi con un capitano che una volta era compagno. Magari discutere con un amico, criticarlo. È meno semplice di quanto sembri». Così la Gazzetta dello Sport fotografa la situazione che va ricreata da zero. Chiellini e Ronaldo hanno bocciato Sarri, con Pirlo sarà differente. Del resto è uno che può permettersi di dare loro del tu.

