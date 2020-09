La nuova classifica è stata stilata da Comscore. Sull’informazione online attraverso i siti web viene evidenziata la continua crescita del network Web365.

Non si ferma la crescita del nostro network, testimonianza lampante del lavoro certosino effettuato giorno dopo giorno. I dati di Comscore, la società che analizza il traffico sul web, sono chiari. E’ stato certificato un aumento del 3% rispetto a luglio 2020 per quanto riguarda l’audience dei siti internet in Italia. Un balzo ancora più significativo se rapportato al mese di luglio 2019, con un +5% che evidenzia anche lo sfondamento di quota 40 milioni di persone. Bene anche lo sport, balzato a +14% per quanto riguarda gli utenti, del 41% per il tempo trascorso. Particolare successo per Web365. Abbiamo guadagnato una posizione rispetto al mese scorso, con un aumento dell’1% e 100.000 visitatori unici in più. Ci attestiamo al settimo posto.

LEGGI ANCHE >>> “Suarez l’Italiano”, la Gazzetta spinge per il Pistolero alla Juventus

Web365, una crescita costante

Il network di Web365, che comprende anche Juvelive.it, si piazza davanti a colossi dell’informazione, come il gruppo Gazzetta dello Sport, ma anche Sky TG 24 e Sky Sport. Dello stesso gruppo fanno parte anche i siti Amoreaquattrozampe.it; Calciomercato.it; Calciomercatoweb.it; Calciomercatonews.it; Chedonna.it; Checucino.it; AsRomalive.it; Ck12.it; inews.it; Leggilo.org; Direttagoal.it; Interlive.it; Livescore24.it; Lalucedimaria.it; Juvelive.it; Napolicalciolive.it; Meteoweek.com; Sologossip.it; Tuttomotoriweb.it; Milanlive.it; Serieanews.com; Ricettasprint.it; Seriebnews.com; Newsnotizie.it; Youmovies.it; Viagginews.com; Universomamma.it e Yeslife.it.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK