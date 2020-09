“Suarez l’italiano”, la Gazzetta spinge per il Pistolero alla Juventus

La Gazzetta dello Sport spiega che procede la corsa contro il tempo per ottenere lo status di comunitario di Luis Suarez del Barcellona. La Juventus spera.

La Gazzetta dello Sport questa mattina riaccende la fiammella della speranza dei tifosi della Juventus. La permanenza di Messi al Barcellona ha messo in seria crisi la possibilità che l’affare venga concretizzato. Anche perché, guai a dimenticarlo, c’è la questione del passaporto da risolvere. A detta della Rosea, però, procede la corsa contro il tempo per ottenere lo status di comunitario. Cresce la fiducia perché ’attaccante e i catalani avrebbero ormai deciso di separarsi: in caldo un triennale da 10 milioni.

Suarez e l’esame di Italiano

Tra una settimana esatta andrà in scena un esame particolare. Luis Suarez si siederà dietro al suo banco: risponderà alle domande dei professori di italiano. Racconterà ciò che conosce del Belpaese che sei anni fa fece piangere dopo aver addentato la spalla di Chiellini. Il Pistolero, infatti, dovrà giurare davanti al tricolore. In cantiere c’è l’esame di italiano B1, terzo livello. il tutto è previsto la prossima settimana a Barcellona. Un passaggio decisivo per ottenere il passaporto comunitario, l’ultimo vero ostacolo tra lui e la Juventus.

