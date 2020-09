Calciomercato Juventus, il ko di Alex Sandro cambia tutto

Il calciomercato della Juventus in queste ore è totalmente concentrato sull’arrivo del nuovo centravanti di Andrea Pirlo. Che salvo clamorosi ribaltoni sarà Edin Dzeko.

Il centravanti bosniaco è stato regolarmente convocato dalla Roma e domani potrebbe essere protagonista con i giallorossi contro il Verona. Ma se i giallorossi riusciranno a sbloccare l’affare Milik, allora Dzeko presto potrebbe diventare un nuovo giocatore della Juve. Solo una questione di tempo, insomma. Proprio un calciatore della Juventus, De Sciglio, sembrava essere ad un passo dal trasferimento alla Roma. Ma ora l’infortunio di Alex Sandro potrebbe rimescolare le carte.

Calciomercato Juventus, De Sciglio può restare

Il brasiliano ha avuto un problema muscolare nelle ultime ore. Ci saranno gli esami del caso, ma il rischio – come sottolinea la Gazzetta dello Sport – è quello che debba stare lontano dai campi di gioco per almeno un mese. Contro la Sampdoria dunque toccherà a Pellegrini scendere in campo. Rientrato dal prestito al Cagliari, avrà l’opportunità di mettersi in mostra. Il ko di Alex Sandro però può rimescolare le carte sul mercato. Difficile a questo punto che i bianconeri si privino di De Sciglio, unica alternativa rimasta sulle corsie esterne.

