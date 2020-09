Juventus, tegola per Pirlo: infortunio del difensore alla vigilia della Serie A

Alex Sandro si ferma alla vigilia del campionato di Serie A. Il terzino brasiliano si è infortunato nel corso dell’allenamento di oggi.

Una brutta tegola per Pirlo alla vigilia del campionato di Serie A. Il terzino brasiliano Alex Sandro si è infortunato oggi durante il corso dell’allenamento pomeridiano. La Juventus, dunque, si priverà quasi certamente del brasiliano per la sfida di domenica sera alle 20.45 contro la Sampdoria dell’ex Claudio Ranieri. È arrivato pure il comunicato ufficiale della società che annuncia l’infortunio del terzino brasiliano proprio alla vigilia dell’inizio della nuova stagione. Un problema muscolare alla coscia destra fermerà l’esordio di Alex Sandro.

È arrivato anche il comunicato della società tramite i suoi portali social che annuncia il problema muscolare riscontrato dal difensore bianconero durante l’allenamento pomeridiano. Ecco il comunicato: “Ecco il comunicato:“Ci siamo quasi: poco più di quarantott’ore e sarà luce verde per il campionato dei bianconeri, che prende il via domenica alle 20.45 contro la Samp all’Allianz Stadium. A meno due dalla gara, la Juventus ha dedicato il lavoro della mattinata dedicata alla tattica; Alex Sandro ha interrotto l’allenamento a seguito di un problema muscolare alla coscia destra e domani verrà sottoposto ad esami strumentali. Domani si torna in campo sempre al mattino, ma in un’altra location: il terreno dell’Allianz Stadium”.

Una brutta Notizia per Pirlo alla vigilia del campionato, l’infortunio del brasiliano, che sarebbe partito, molto probabilmente, da titolare. Mette in allarma la Vecchia Signora. Ora verrà monitorato nelle prossime ore sperando non sia nulla di serio. Intanto la Juventus sta aspettando l’ufficialità dell’operazione Dzeko, ci sarebbe già l’accordo fra le parti, ma la Roma non avrebbe ancora trovato, invece, l’accordo definitivo per il passaggio di Milik in giallorosso. Se l’operazione non si dovesse sbloccare in queste ore, allora, la Juventus si priverà quasi certamente del suo nuovo centroavanti per l’inizio del campionato. La Roma allo stesso tempo potrebbe addirittura farlo giocare titolare.

