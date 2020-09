Calciomercato Juventus, il Tottenham piomba su Demiral: Paratici dice no

Calciomercato, secondo quanto riferito da tuttojuve 24 nelle ultime ore il Tottenham avrebbe effettuato alcuni sondaggi per capire la disponibilità del club bianconero a lasciar partire Merih Demiral, vista l’impossibilità di arrivare a Milan Skriniar.

CALCIOMERCATO JUVENTUS DEMIRAL/ Reduce da un grave infortunio subito all’Olimpico di Roma, Merih Demiral ha seguito con le precauzioni del caso il programma di riabilitazione, guadagnandosi la possibilità di disputare uno spezzone di gara in occasione dell’esordio della Juventus contro la Sampdoria di Claudio Ranieri. Le pretendenti per il difensore turco non mancano, ma la Juve fino a questo momento ha rispedito al mittente qualsiasi offerta proveniente dall’estero.

Secondo quanto riportato da tuttojuve24, infatti, sull’ex Sassuolo nelle ultime ore era piombato con forza il Tottenham, alla ricerca di un difensore centrale da consegnare a Mourinho. Date le difficoltà per arrivare a Skriniar, vero e proprio pupillo di Mourinho, gli Spurs hanno bussato alla porta della Juventus per capire se la dirigenza di corso Galileo Ferraris avrebbe o meno aperto la porta.

Calciomercato Juve, sondaggio del Tottenham per Demiral

La risposta di Paratici non si è fatta attendere: Demiral è incedibile, e non è assolutamente in vendita. Il dirigente bianconero ha stroncato sul nascere qualsiasi possibilità di imbastire una trattativa, e ha dimostrato ancora una volta di credere fermamente nel centrale ex Sassuolo, a dispetto dell’infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi da gioco per più di otto mesi. Mourinho sarà dunque costretto a guardare altrove a questo punto…

