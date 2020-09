Lautaro alla Juventus, calciomercato: l’Inter studia la clausola da 170 mln

Calciomercato Juventus, nel caso di un addio di uno tra Dybala e Cristiano Ronaldo, i bianconeri potrebbero dare l’assalto a Lautaro Martinez, per il quale l’Inter sta lavorando con il procuratore per trovare l’accordo sul contratto con una clausola da 170 milioni.

CALCIOMERCATO JUVENTUS LAUTARO INTER CLAUSOLA/ In questa sessione di calciomercato estiva, sia Cristiano Ronaldo che Paulo Dybala a meno di clamorosi colpi di scena rimarranno a Torino. La Joya dovrebbe rinnovare il contratto con la Vecchia Signoria in scadenza fra due anni, ma nel caso in cui non dovesse essere trovato un accordo, il fuoriclasse argentino finirebbe inevitabilmente nella lista dei possibili partenti. Le pretendenti per l’ex Palermo di sicuro non mancano, anche se la Juve non vorrebbe privarsene per offerte inferiori a 90 milioni di euro.

Dybala ha tanto mercato soprattutto in Inghilterra, con il Manchester United e il Tottenham che hanno fatto sondaggi a più riprese per capire la disponibilità della dirigenza di corso Galileo Ferraris a cedere il proprio gioiello. Laddove Paratici avallasse la cessione del trequartista, il primo nome sulla lista del dirigente bianconero sarebbe Lautaro Martinez, forte centravanti dell’Inter, per il quale si è complicato maledettamente il suo trasferimento al Barcellona.

Calciomercato Juventus, l’Inter si cautela per Lautaro: pronta una super clausola

CALCIOMERCATO JUVE LAUTARO/ Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb, proprio per cautelarsi di un eventuale assalto della Juventus, l’Inter avrebbe intenzione di inserire nel contratto di Lautaro una clausola pari a circa 170 milioni di euro, contestualmente al suo prolungamento del suo rapporto con i nerazzurri. Una proposta importante, che testimonia la volontà del club di via corso Emanuele di puntare sul proprio centravanti, memore di quanto successo quest’anno, con il Barcellona che sembrava in procinto di mettere le mani sul “Toro” con una proposta da circa 60 milioni.

Al vaglio dei dirigenti dell’Inter ci sarebbe lo studio di altre clausole con le quali respingere le avances anche dei club esteri: staremo a vedere se il procuratore dell’argentino accetterà o meno questo tipo di soluzione.