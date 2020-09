Hazard, la Juventus prova a piazzare il grande colpo per il futuro

Clamorosa operazione all’orizzonte, con Hazard che potrebbe arrivare alla Juventus nel prossimo campionato. Paratici lavora sotto traccia al colpo.

Ogni partita in cui Eden Hazard non gioca con il Real Madrid fa sì che la sua permanenza per la prossima stagione sia più in dubbio. Il belga non riesce a raggiungere una condizione fisica accettabile e le merengues hanno sempre più penuria sul fronte offensivo. In questo senso, la fiducia della dirigenza nell’ex Chelsea è ai minimi storici. La verità è che l’attaccante potrebbe finire in Serie A italiana attraverso un’operazione bomba che cambierebbe tutto. Sullo sfondo, chiaramente, c’è la Juventus.

Hazard, la Juventus ci spera

L’operazione bomba in cui Hazard entrerebbe sarebbe quella di rafforzare la difesa, spiega Don Balon. Questo perché il club è preoccupato per l’eccessiva dipendenza da un Sergio Ramos che a 34 anni continua a essere il leader. La mossa consisterebbe nell’offrire Hazard in cambio di Matthijs de Ligt. Il giovane difensore olandese ha grande mercato ed è un pezzo da novanta. Da parte sua, la Vecchia Signora vincerebbe economicamente, perché di sicuro avrebbe una plus valenza e un elemento potenzialmente imprendibile.