De Sciglio, incredibile rifiuto ad un trasferimento. Juventus bloccata

Matteo De Sciglio ha detto di no al trasferimento al Celtic. Il terzino della Juventus non gradisce la destinazione scozzese nonostante sia in uscita.

Magari ci sarà da capirlo, ma poi mica tanto. Mattia De Sciglio ha detto di no ad un trasferimento al Celtic, bloccando così la Juventus. Il terzino bianconero si è opposto ad un futuro in Scozia, perché ritiene che sia un passo indietro nella sua carriera. Dopo essere stato ad un passo da Paris Saint Germain, Barcellona e Roma, pensa che non sia il Celtic Park la destinazione adatta.

De Sciglio frena l’affare Chiesa

La destinazione, almeno per ora, non è però gradita all’ex Milan, nel mirino anche di società spagnole. Il problema è che la Juventus lo ha valutato 8-10 milioni di euro, anche se ha aperto ad un prestito con obbligo di riscatto. Dopo Rugani finito al Rennes, ci si aspettava anche la cessione di De Sciglio per sferrare l’assalto a Chiesa. Su questo fronte, invece, c’è il nulla cosmico. Anzi, c’è il rischio concreto che il terzino voluto fermamente da Allegri resti fermo al palo. Così come il suo mentore che non è riuscito a tornare su una panchina.