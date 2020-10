Juventus-Napoli, la presa di posizione del club bianconero

Juventus-Napoli si giocherà domenica sera o meno? E’ questa la domanda che tanti tifosi si stanno facendo nelle ultime ore.

Il Napoli infatti non è partito per Torino su decisione della Regione Campania, dopo che un altro calciatore azzurro (Elmas) è risultato positivo al Covid-19. La squadra partenopea sarebbe dovuto partire in serata da Capodichino verso la città piemontese ma ora non partirà nemmeno domani mattina. Tuttavia la squadra azzurra non rischierebbe un ko a tavolino poiché la decisione di non far partire i calciatori è stata presa dall’Asl Napoli1. Ma ancora non è arrivata alcuna notizia ufficiale sulla disputa dell’incontro.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, scambio tra giovani con il Milan

Juventus regolarmente in campo

La società bianconera però non sembra avere dubbi sulla regolare disputa del match. “Juventus Football Club comunica che la Prima Squadra scenderà in campo per la gara Juventus – Napoli domani alle 20.45, come previsto dal calendario della Lega di Serie A” si legge nel breve ma esplicativo comunicato del club bianconero. Parole che lasciano intendere che la partita si svolgerà, ma bisognerà ora capire la posizione definitiva della squadra partenopea.