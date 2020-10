Il calciomercato della Juventus si avvia a vivere le sue battute conclusive, con un acquisto importante ancora possibile per l’undici di Pirlo.

L’obiettivo numero uno dei bianconeri, ormai è risaputo da tempo, è Federico Chiesa. L’attaccante esterno della Fiorentina è il rinforzo ideale per l’attacco, anche perché può coprire più ruoli. E dunque essere utilizzato a seconda anche dello schema deciso da Pirlo, che pensa ad una Juventus camaleontica.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, ecco quanto frutterà il prestito di Rugani

Calciomercato Juventus, le cifre dell’affare Chiesa

Come riporta Il Corriere dello Sport, sono ore cruciali per capire se il calciatore viola arriverà o meno a Torino. Il quotidiano sottolinea come prima di poter cercare di concludere l’affare è necessaria un’altra partenza dopo quella di Rugani. Ma per adesso non sembrano esserci all’orizzonte altre partenze: Khedira, De Sciglio e Douglas Costa restano elementi della rosa bianconera.

Ad ogni modo Fiorentina e Juventus dovrebbero incontrarsi a cinquanta milioni di euro più bonus (arrivando a sessanta). La formula? Potrebbe essere un prestito oneroso, anche biennale, con due tranche di 10 milioni di euro e riscatto finale. Accordo già fatto pure per Chiesa, pronto a firmare un contratto di 4,5 milioni a stagione per cinque anni.

LEGGI ANCHE –>Juventus-Napoli, i bianconeri si presenteranno: sconfitta a tavolino per gli ospiti?