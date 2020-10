Calciomercato Juventus, caso Dybala: due club della Premier sulla Joya

By

Dall’Inghilterra, e più precisamente dal Daily Mail, rimbalza l’indiscrezione secondo la quale il Tottenham e il Manchester United sarebbero sulle tracce di Paulo Dybala, che non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo del suo contratto in scadenza fra due anni.

Calciomercato Juventus Dybala rinnovo Premier/ Non è esploso ancora un vero e proprio caso Dybala, ma la sensazione che si ha è che, laddove la vicenda rinnovo dell’argentino dovesse essere procrastinata, la Juve potrebbe correre il serio rischio di perdere l’argentino con un’offerta sensibilmente inferiore rispetto a quella richiesta ora da Paratici, che si aggira sugli 80 milioni di euro. Ma procediamo con ordine per cercare di capire cosa sta succedendo in queste frenetiche ore. Come vi avevamo raccontato, sembrava che l’accordo tra l’attaccante e la dirigenza di corso Galileo Ferraris fosse stato trovato sulla base di un quadriennale a circa 11,5 milioni più bonus a stagione.

Si aspettava il ritorno del calciatore dal Sudamerica per ratificare il tutto e mettere nero su bianco ad un contratto per il quale si stava lavorando già da tempo. Da settimane, infatti, l’entourage del giocatore, tale Antun, era stato visto dalle parti di Torino, dove sicuro avrà incontrato vertici dirigenziali bianconeri. Tuttavia, secondo quanto trapelato dall’Inghilterra, non ci sarebbe stato ancora la fumata bianca definitiva del matrimonio Dybala-Juventus.