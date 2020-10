Dalla Spagna arriva la clamorosa indiscrezione di mercato: i bianconeri starebbero lavorando per Eriksen dell’Inter.

La clamorosa indiscrezione di mercato proveniente dalla Spagna vede i bianconeri molto interessati all’acquisto del centrocampista dell’Inter Christian Eriksen.

Il calciatore danese classe 1992, secondo il portale spagnolo ‘Don Balon’, avrebbe un interesse concreto della Juventus che sembra, letteralmente, piombate negli ultimi giorni su di lui. Un profilo che piacerebbe molto a Pirlo ma che non sembra avere – ancora – il benestare della società nerazzurra che non vorrebbe cedere un big della rosa alla rivale numero uno del campionato.

Calciomercato Juventus, clamoroso dalla Spagna: bianconeri su Eriksen!

Un calciatore che, nonostante sia stato un pilastro della nazionale danese e della sua ex squadra, il Tottenham, all’Inter non sembra aver trovato lo giusto spazio, anche per un modulo voluto da Antonio Conte non adatta alle sue caratteristiche. Come riportato dal portale spagnolo ‘Don Balon’, infatti, la Juventus sarebbe piombata prepotentemente sul centrocampista, ma i nerazzurri sarebbero scettici sulla cessione di un così importante giocatore alla rivale numero della Serie A, volendo quindi evitare di rinforzare un’avversaria per il titolo. Ma la clamorosa notizia sta anche nelle tempistiche, Eriksen potrebbe lasciare l’Inter e Milano già a gennaio.

Fra le pretendenti per il cartellino del calciatore danese resta da sottolineare il pressing del Bayern Monaco, la Bavaria potrebbe, dunque, essere un’altra destinazione possibile per il centrocampista, qualora appunto decidesse di cambiare campionato non rimanendo più in Serie A. L’Inter, qualora dovesse accontentare le richieste del calciatore, chiederebbe una cifra decisamente importante, almeno 70 milioni di euro. Un compenso di denaro decisamente elevato, visti i tempi che corrono, e i bianconeri, potrebbero riconsiderare l’offerta magari inserendo qualche contropartita. Ma come dicevamo poc’anzi, la trattativa con i nerazzurri sarà ostacolata dalla diffidenza dell’Inter che difficilmente scenderà a compromessi con la rivale numero uno in campionato. Certamente il profilo di Eriksen potrebbe essere utile alla causa di Pirlo ma che vanta già, comunque, importanti innesti acquistati nel corso del mercato appena concluso.