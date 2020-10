Pirlo, salta la conferenza in vista di Crotone-Juventus

Andrea Pirlo non parlerà con la stampa in vista del match di domani sera tra Crotone e Juventus. Le cause sono legatealle misrue anti Covid-19.

Non ci sarà, a sorpresa, la consueta conferenza stampa per presentare il match contro il Crotone. Così ha deciso la Juventus, che non vuole interrompere l’isolamento fiduciario a cui è attualmente sottoposto tutto il gruppo squadra. La misura è stata resa necessaria, come noto, dopo che Weston McKennie è risultato positivo al Covid-19. Andrea Pirlo pertanto non parlerà alla stampa in vista della sfida di domani sera.A margine degli infortuni e delle defezioni recenti, i bianconeri applicano la massima attenzione vista l’emergenza Coronavirus che ha colpito la società.

Pirlo difeso da Agnelli

Ieri sera Andrea Pirlo è stato difeso a spada tratta dal presidente Agnelli durante l’Asseblea degli Azionisti bianconeri. Il presidente ha evidenziato un aspetto veritiero e molto importante. «Ho la sensazione, in queste prime settimane di Andrea, che il mondo che ci circonda non veda l’ora di giudicare un paio di sconfitte. Quello che è mancato al nostro allenatore è l’assenza del precampionato – ha detto Agnelli -. Io, Pavel, Fabio, Federico dovremo essere bravi ad accompagnare questo suo percorso. Io ho la sensazione che tutto il mondo aspetti che centriamo il primo ostacolo per colpire tutto il mondo Juventus. E’ la prima volta che vedo uno staff tecnico moderno, ognuno si muove con la massima consapevolezza del proprio ruolo».