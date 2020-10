Pagelle Crotone Juventus 1-1: Morata il migliore, Kulusevski delude

Pagelle Crotone-Juventus : ecco i voti dei protagonisti della sfida dell’Ezio Scida, valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A.

Pagelle Crotone Juventus/ Crotone e Juventus non si fanno male ed impattano sul risultato di parità, nel quarto anticipo della quarta giornata di Serie A. All’Ezio Scida apre le marcature Simy su rigore, per gentile assistenza di Bonucci. Morata pareggia ed opera il sorpasso, ma il secondo goal dello spagnolo viene annullato per via del Var.

Pagelle Juventus

Buffon 6,5: spiazzato da Simy in occasione del rigore, respinge con il corpo sul tiro a botta sicura di Pedro Pereiro

Danilo 5,5: soffre maledettamente le incursioni di Simy, cresce alla distanza ma dà la sensazione che questa non sia la sua partita