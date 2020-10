Calciomercato Juventus, rinnovo in arrivo per lo spagnolo

Nelle ultime settimane il calciomercato della Juventus è tornato ad arricchirsi di una voce che riguarda una punta esterna spagnola ormai tra i big del calcio mondiale.

Stiamo parlando di Adama Traorè, stella di origini maliane del Wolverhampton di Nuno Espirito Santo. Un giocatore rapidissimo e dotato di una fisicità impressionante, che gioca come centrocampista, esterno offensivo. Molto complicato fermarlo per i difensori della Premier, e non solo. Un elemento che, stando ai rumors di mercato, piacerebbe anche ai bianconeri. Il calciatore però sembrerebbe essere destinato ad un futuro ancora in Premier League.

LEGGI ANCHE —> Crotone-Juventus, le parole a fine gara di mister Pirlo