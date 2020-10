Crotone Juventus 1-1, Pirlo: “Bisogna sacrificarsi, abbiamo bisogno di tempo”

Le dichiarazioni di Andrea Pirlo ai microfoni di Dazn dopo il pareggio della sua Juventus al cospetto del Crotone di Stroppa

Crotone Juventus conferenza stampa/ La Juve non riesce ad espugnare l’Ezio Scida di Crotone e viene fermato sul pareggio dagli uomini di Stroppa. Ai microfoni di Dazn, il tecnico dei bianconeri Andrea Pirlo ha analizzato la gara: “Abbiamo avuto poco tempo per lavorare a causa degli impegni delle nazionali ed è naturale che alcuni automatismi non siano stati ancora ben assimilati. Abbiamo sofferto in ampiezza sulle uscite delle mezzali, e non siamo riusciti ad apporvi i giusti correttivi. Siamo una squadra giovane, alcune volte commettiamo degli errori evitabili: ancora una volta abbiamo terminato la gara in 10 a causa di un’ingenuità.

Siamo forti, credo che raggiungeremo la vetta. Morata è rimasto con noi a Torino ed era quello più in forma lì davanti. Arthur mantiene troppo il pallone e dovrebbe velocizzarne lo smistamento, mentre Dybala era reduce da pochi allenamenti con noi e non credo che questa fosse la partita giusta per inserirlo.”