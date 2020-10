Isco verso la Juventus già a gennaio. Ecco la cifra per lo spagnolo

In Spagna sostengono che la Juventus sia pronta a versare 40 milioni di euro al Real Madrid per Isco. Dybala il calciatore sacrificato?

Il portale spagnolo di calciomercato “Todofichajes.com” rilancia il nome di Isco associato alla Juventus. La cosa non può passare inosservata perché legata al nome di Morata, canterano del Real Madrid con cui Paratici ha buoni rapporti. Quello del centrocampista è però una pepita d’oro di cui i balconi non intendono disfarsi. Tutt’altro. Le cose, tuttavia, nel prossimo futuro potrebbero prendere un indirizzo differente, perché gli intrecci di mercato sarebbero davvero tanti. Si parte da una base: Le merengues lo valutano 40 milioni.

Isco, la Juve e Dybala

Il fantasista di Malaga era una delle richieste di Andre Pirlo al suo arrivo in panchina ma il Real Madrid ha rifiutato di negoziare per il suo addio. Le cose potrebbero però cambiare a gennaio visto il ruolo più marginale di Isco nella rosa di Zinedine Zidane. Il Real potrebbe lasciarlo partire, anche perché apprezza molto Paulo Dybala e non sono da escludere intrecci futuri. La Juve ora è ferma, osserva e non muove passi. Gradisce ma non svela le sue carte, per il momento guarda altrove. Zidane è molto indeciso a riguardo, perché sa che il prossimo mercato sarà stellare. Che fare, pertanto? Accumulare denaro per poi sferrare gli attacchi giusti oppure puntare ancora sull’usato sicuro? Di certo c’è che il suo centrocampista offensivo esercita sulla Juventus un appeal che non finisce mai. Da anni è accostato, prima obiettivo fortissimo poi idea di scambio, pallino assoluto della dirigenza bianconera.