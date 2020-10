Pagelle Dinamo Kiev Juventus 0-2 e voti: Morata cannibale, Chiesa super

Voti Dinamo Kiev e pagelle: analizziamo le prestazioni dei protagonisti della prima gara di Champions League

Pagelle Dinamo Kiev Juventus/ Partita da vincere per la Juventus quella contro la Dinamo Kiev, valida per la prima giornata della fase a gironi di Champions League. Reduce dallo scialbo pareggio di Crotone, gli uomini di Pirlo non hanno deluso le attese, andando a vincere sul difficile campo ucraino in virtù della rete messa a segno da Alvaro Morata dopo che erano trascorsi 54 secondi dal fischio d’inizio della ripresa. Raddoppio sempre del Canterano al 85′. Tre punti preziosi per gli ospiti, che ora attendono il risultato del match del Barcellona. Diamo uno sguardo ai voti dei protagonisti.

Pagelle Juventus

Szczesny 6: la classica gara da “spettatore non pagante”: l’attenzione della fase difensiva ha benefici influssi soprattutto sull’inoperosità del portiere polacco