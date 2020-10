Dembele alla Juventus, calciomercato: intreccio con lo United

Calciomercato Juventus, Ousmane Dembele negli ultimi giorni della sessione estiva ha rifiutato il Manchester United. Come ha rivelato tuttojuve.com, infatti, i Red Devils e il Barcellona avevano trovato l’accordo sulla base di 60 milioni di euro, ma il francese ha preferito restare in Catalogna.

Calciomercato Juventus Dembele/ La sessione estiva di calciomercato è da poche settimane terminata, ma le voci e i retroscena di certo stentano a placarsi. A tal proposito, nelle ultime ore è emersa un’indiscrezione piuttosto interessante che riguarda Ousmane Dembele, oggetto del desiderio della Juventus. Secondo quanto riportato da tuttojuve.com, che riprende alcune notizie apparse sui quotidiani catalani, il francese avrebbe rispedito al mittente l’offerta pervenuta dal Manchester United, che tra l’altro aveva trovato l’accordo con il Barcellona per una cifra complessiva pari a circa 60 milioni di euro.

Leggi anche–>Calciomercato Juventus, il Barca vuole Demiral: la controfferta di Pirlo…

Dembele tra l’altro in questo scorcio di stagione è stato costretto ad allenarsi a parte, dal momento che l’attuale tecnico dei blaugrana Ronald Koeman non vede l’ex Dortmund utile all’interno dello scacchiere tattico che in mente. Sul calciatore transalpino è forte l’interessamento della Juventus: interesse palesato la scorsa estate in una proposta di scambio con Federico Bernardeschi, rigettata dagli spagnoli.