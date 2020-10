Il Barcellona vorrebbe Demiral e metterebbe sul piatto Junior Firpo, ma Pirlo sarebbe interessato a Riqui Puig.

L’interesse sul giovane centrale bianconero Mehdi Demiral è di molte squadre europee, la personalità del difensore non è passata inosservata e il Barcellona, con la volontà di rivoluzionare l’organico difensivo, avrebbe necessità di nuovi giocatori proprio nel ruolo di centrale della difesa. Demiral sembra aver fatto gola agli spagnoli che avrebbe intenzione di intavolare un operazione con la Juventus in cui includerebbero nel pacchetto il cartellino di Junior Firpo. Operazione che però non sembra avere il benestare dei bianconeri ma soprattutto di Pirlo che avrebbe altre esigenze.

Calciomercato Juventus, il Barca vuole Demiral: la controfferta di Pirlo…

Infatti le richieste dei bianconeri sarebbero proiettate su altri profili. Un giocatore del Barcellona che potrebbe però fare gola a Pirlo è il giovane Riqui Puig. Il centrocampista spagnolo classe 1999 sembra essere entrato nei mirini dei bianconeri. Il regista che manca nella squadra di Pirlo. Un centrocampista adattabile da mezzala, che può aiutare molto nella manovra offensiva essendo molto dinamico. Dotato di baricentro basso e tecnica innata, non a caso in Spagna viene già paragonato a nomi importanti come Xavi e Iniesta, a cui lo stesso centrocampista dichiara di ispirarsi.