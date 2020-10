Mbappe, dalla Francia fanno sapere che la Juventus è sul centravanti

L’interesse della Juventus per Mbappe avrebbe due aspetti clamorosi. Il primo riguarda l’aspetto finanziario, il secondo quello tecnico.

Stando a quanto sostiene il quotidiano francese Le Parisien, anche la Juve sarebbe in corsa per Mbappe. Qualora fosse confermata, si tratterebbe chiaramente di una notizia incredibile per due ordine di fattori. Il primo riguarda l’aspetto economico: la Juventus non ha liquidità e serve una cessione eccellente. Il secondo quello tecnico: Nella già folta batteria di trequartisti e attaccanti, chi partirebbe per fargli spazio? Tuttavia, la concorrenza resta altissima e di quasi inarrivabile potere economico. Oltre ai blancos, riferisce il quotidiano transalpino, anche Liverpool, Barcellona e Chelsea avrebbero messo nel mirino il giocatore. Molto dipenderà dalla volontà del classe 1998, ma anche la Juve di Agnelli.

Mbappe e la Juventus, operazione possibile?

Di recente ha fatto specie l’abbraccio tra Mbappe e Cristiano Ronaldo, con il giovane francese che ha dichiarato totale ammirazione per il Re. Cristiano Ronaldo, assieme a Leo Messi, ha segnato e continua a segnare un’epoca all’interno del panorama calcistico. Ne sa qualcosa l’attaccante che da bambino ha sognato di poter ripercorrere le orme del proprio idolo fantasticando più e più volte davanti al poster di CR7 appeso in cameretta. Ricorderete anche che Cristiano Ronaldo andò a salutare Matthijs de Ligt con tanto di sussurri all’orecchio per convincerlo a scegliere il bianconero per il futuro come poi ha fatto. Non è mica che ha fatto lo stesso con il fuoriclasse francese.