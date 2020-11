Pagelle Spezia Juventus 1-4 e voti: Morata super, Cr7 entra e decide

Voti e pagelle del match Spezia Juventus, gara valida per la sesta giornata del campionato di Serie A che gli ospiti vincono per 1-4 in virtù delle reti messe a segno da Morata, Ronaldo (doppietta) e Rabiot.

Pagelle Juventus

Buffon 6: non può nulla sulla rete di Pobaga, per il resto è ordinaria amministrazione per Super Gigi, che non è costretto a nessun intervento trascendentale

Danilo 6,5: il passaggio per Mckennie è illuminante; nella difesa a 3 dimostra di trovarsi a proprio agio e abbina qualità e quantità