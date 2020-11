Spezia-Juventus, le probabili formazioni: ultimi dubbi per Pirlo

Spezia-Juventus è uno dei match in programma domenica 1 novembre per la sesta giornata di serie A. Le probabili formazioni.

Si gioca a Cesena questo match che mette di fronte ai bianconeri la squadra di Vincenzo Italiano, matricola del nostro campionato con tanta voglia di stupire. I liguri ovviamente in questo inizio di torneo stanno un po’ pagando lo scotto della categoria, ma si sono tolti anche delle belle soddisfazioni trascinate dal bomber Galabinov, oggi assente.

La Juventus però non può fallire l’appuntamento con i tre punti se vuole rilanciare le sue ambizioni di alta classifica. Anche perché c’è da cancellare le ultime opache prestazioni che stanno costando parecchio in termini di punti.

Pirlo ritrova per questa partita Cristiano Ronaldo che tuttavia dovrebbe partire dalla panchina. In attacco Dybala con Morata. E’ allarme però in difesa dove mancano ancora Chiellini e De Ligt oltre al solito Alex Sandro. Spezia alle prese con tantissime assenze. In avanti gioca Nzola e dovrebbe trovare posto anche l’ex Roma Verde.

Spezia-Juventus probabili formazioni

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer, Terzi, Chabot, Marchizza; Bartolomei, Ricci, Pobega; Verde, Nzola, Gyasi.

JUVENTUS (3-4-1-2): Szczesny; Demiral, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Arthur, Rabiot, Chiesa; Kulusevski; Dybala, Morata.