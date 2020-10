Calciomercato Juventus, Dybala potrebbe lasciare i bianconeri. I bianconeri aspettano offerte importanti, c’è già il Real Madrid

Calciomercato Juventus, Paulo Dybala, attaccante classe 1993 argentino della Juventus potrebbe lasciare i bianconeri. Una notizia che sta già circolando in tutti i quotidiani del mondo, a confermare questa indiscrezioni ci ha pensato il portale inglese ‘Daily Mail’ che parla di un forte interesse per la Joya da parte del Real Madrid, l’ex squadra della stella Cristiano Ronaldo. Stando al sondaggio del Mail, il club spagnolo sarebbe pronto ad avanzare un’importante offerta alla dirigenza della Juventus.

Calciomercato Juventus, è aria d’addio: l’attaccante può andarsene

Stando ancora al sondaggio degli inglesi, l’offerta del Real Madrid potrebbe essere accettata di buon grado dai bianconeri, che nonostante l’annata super dello scorso anno, non sembrano trovare un accordo con il rinnovo di Paulo in bianconero: c’è distanza fra domanda e offerta, infatti il calciatore chiederebbe un aumento del doppio del suo attuale stipendio, arrivando quasi ai 15 milioni, cifra che in questo momento la Juventus non può e non vuole spendere, pertanto la situazione Dybala rimane in stand-by. Ma dalla Spagna farebbero sul serio per il numero 10 bianconero. Il Real Madrid è alla caccia di un nuovo attaccante tecnico, dopo l’addio di Ronaldo, nonostante l’acquisto di Hazard e di altri giocatori importanti, non si è mai colmato – realmente – quel gap. Con l’acquisto della Joya, la dirigenza spagnola è convinta di un affare che possa dare quel contributo in più nella manovra offensiva.