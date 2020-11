La Juventus domani sera sarà ospite in Ungheria per la seconda giornata della fase a gironi di Champions per sfidare il Ferencvaros.

Una trasferta da prendere con le pinze per l’undici di Andrea Pirlo, a caccia di un successo per confermarsi quantomeno al secondo posto nel girone e avvicinarsi al traguardo del passaggio del turno. Sulla carta i bianconeri sono ovviamente superiori al loro avversario, ma in partite del genere c’è sempre il rischio di sbagliare l’approccio. Ronaldo e compagni dunque dovranno giocare davvero al massimo se vorranno portare a casa la vittoria. Tra i protagonisti sicuri del match c’è anche Cuadrado, titolare sulla fascia destra.

