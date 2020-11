Pirlo annuncia la panchina per Dybala: «Possibile turno di riposo»

Andrea Pirlo in vista della gara col Ferencvaros annuncia che Dybala andrà in panchina e che Chiellini giocherà al fianco di Bonucci.

Andrea Pirlo ha presentato dai microfoni di Sky il match di domani sera di Champions League. In casa del Ferencvaros la Juventus non può permettersi di commettere passi falsi, ecco perché punterà sui suoi uomini migliori. Il ko con il Barcellona ha evidenziato la distanza abissale tra i bianconeri e la rosa dei blaugrana, situazione che non è piaciuta ai tifosi. Anche contro lo Spezia, fino all’ingresso di Cristiano Ronaldo, c’erano stati tanti problemi celati poi dal Re.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, ecco l’elenco dei convocati per il match con il Ferencvaros

Le parole di Pirlo

«I punti sono fondamentali ma vogliamo portare avanti la nostra idea di gioco – ha detto Andrea Pirlo -. Sarà una partita pesante, vogliamo essere padroni del gioco per vincere la partita». La novità più grossa si avrà in attacco: CR7 dal 1′ e Dybala tra le riserve. «Paulo sta bene, ci ho parlato anche stamattina perché è normale che dopo tre partite ci sia stanchezza fisica e mentale. È un giocatore importante. potrebbe avere un turno dio riposo in vista della Lazio ma deve essere pronto». C’è spazio per parlare anche della mediana. «L’ho detto dopo la partita, l’atteggiamento è lo stesso ma cambiano gli interpreti. Le posizioni sono le stesse – aggiunge -. Non importa chi gioca, l’importante è la posizione. Il modello di gioco è lo stesso e l’impostazione tattica rimane la stessa. Chiellini? Si è allenato bene e sarà a disposizione domani sera».