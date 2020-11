Juventus, ecco l’elenco dei convocati per il match con il Ferencvaros

Andrea Pirlo ha diramato l’elenco dei convocati per l’impegno di Champions League della Juventus contro il Ferencvaros. Non c’è lo squalificato Demiral.

Alla lettura dei convocati, i tifosi della Juventus sorridono. Tra i calciatori che saliranno a bordo dell’aereo che viaggerà in direzione Ungheria c’è perfino il capitano. Anche Giorgio Chiellini, infatti, figura nella lista per la trasferta contro il Ferencvaros. E’ questa la notizia dell’allenamento mattutino diretto come al solito da Andrea Pirlo. Il capitano (curiosamente l’unico a scendere in campo in maniche corte) si è allenato assieme al gruppo e dunque tornerà al centro della difesa a far coppia con Bonucci. Si tratta di un recupero fondamentale che leva le castagne dal fuoco al tecnico bresciano.

Chi invece è stato tenuto fuori è Demiral. Il calciatore turco, come noto, è stato espulso nel corso della sconfitta della Juventus contro il Barcellona di Messi. Con De Ligt ancora fermo ai box, si è spinto per preservare Bonucci e recuperare in tempo Chiellini. Ancora fermo Alex Sandro: tornerà dopo la sosta. Questo l’elenco dei convocati diramato dalla Juventus (manca Demiral, squalificato): Szczesny, Pinsoglio, Buffon, Chiellini, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Frabotta, Riccio, Arthur, Ramsey, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Portanova, Kulusevski, Ronaldo, Morata, Dybala.