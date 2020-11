De Ligt, la Juventus può cederlo. Operazione shock all’orizzonte

Il Real Madrid vuole De Ligt ed è disposta a mettere sul piatto della bilancia Casemiro e Varane. La Juventus accetterebbe solo in un caso.

De Ligt è stato uno dei pochi acquisti azzeccati dalla Juventus dopo l’arrivo di Ronaldo. Non solo, perché ha dimostrato grande attaccamento al club nel periodo del lockdown e nel post. Ha giocato con un grave infortunio alla spalla, scegliendo di operarsi soltanto a stagione conclusa. Sta cercando ora di rientrare a pieno regimi tra allenamenti personalizzati, vita a Torino con la sua meravigliosa fidanzata e corsette vicino dall’abitazione. Insomma, il ventenne si è comportato come un ventenne navigato. E per lui quest’esperienza è un’occasione per imparare e per crescere. Il calciomercato, tuttavia, non dorme mai, e rischia di investirlo nuovamente dopo la scorsa estate. I bianconeri non vorrebbero cederlo, ma c’è uno scambio shock all’orizzonte che potrebbe scombussolare tutto.

De Ligt nel mirino del Real Madrid

Secondo il portale Calciomercatoweb.it, sulle sue tracce ci sarebbe il Real Madrid. Da Valdebebas hanno già mosso i primi passi sondando la fattibilità di un affare con Paratici. Per De Ligt le merengues offrono uno tra Varane o Casemiro più un conguaglio economico da 20-30 milioni di euro. La Juventus, invece, non vorrebbe la parte cash, ma impostare la trattativa solo su uno scambio per entrambi i giocatori citati. Varane è valutato 60 milioni di euro dal Real, mentre Casemiro 70. Un’operazione clamorosa.