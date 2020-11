Alaba, da Salihamidzic un assist alla Juventus. Ora c’è speranza

Il ds del Bayern Monaco, Hasan Salihamidzic, spiana la strada ad un assalto a gennaio al difensore Alaba. La Juventus è in pronta, ma la concorrenza è folta.

Alaba è sempre più lontano dal Bayern Monaco. Più passa il tempo, più il difensore vede assottigliarsi le possibilità di restare con i bavaresi. E’ noto, infatti, che mezza Europa è sulle sue tracce, ma gli unici club a mostrare un interesse concreto sono quattro. Per il difensore austriaco si sarebbero mossi la Juve, il Manchester City, l’inter e il Psg. Il problema, però, nasce dal fatto che il 28enne preferirebbe andare al Barcellona o al Real Madrid. Insomma, che sia a gennaio o in estate a zero, la battaglia per il calciatore si preannuncia abbastanza agguerrita. I bianconeri sono tuttavia pronti a dare l’assalto al difensore: è un lusso. Lo sono soprattutto dopo le parole del ds del Bayern che spalanca le porte ad un addio.

Salihamidzic e quella frase su Alaba

Il difensore del Bayern Monaco ha il contratto con data di scadenza a giugno 2021 ed il direttore sportivo Hasan Salihamidzic ha parlato ai microfoni di Sky. «Non so se possiamo trovare un accordo, dobbiamo fare i conti con il fatto che Alaba possa lasciarci. Abbiamo deciso di ritirare la nostra offerta, non faremo più proposte al giocatore». Queste parole aprono il terreno alla Juventus, pronta all’assalto a gennaio. Più defilata invece l’Inter, anch’essa accostata al giocatore negli scorsi mesi ma che pare al momento lontana.