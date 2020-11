Juventus, arriva dalla Francia il terzino sinistro richiesto da Pirlo

Paratici ha allacciato i contatti con il Lille, fresco mattatore del Milan dopo 8 mesi, per il terzino sinistro Bradaric. Piace molto alla Juventus.

Alex Sandro ha saltato i primi due mesi e mezzo di campionato della Juventus. Come noto, a metà settembre il terzino della Nazionale brasiliana ha interrotto l’allenamento a seguito di un problema muscolare alla coscia destra. Il guaio, inizialmente, si pensava fosse circoscritto ad un mese. Invece sono stati due quelli passati lontano dai campi da gioco. Per ovviare a tale pesante assenza, Pirlo è stato costretto ad adattare il giovane Frabotta. in alternativa ha adattato Cuadrado o Danilo. Ma è chiaro che i bianconeri non possono andare avanti per molto tempo verso questa direzione.

Alla Juventus piace Bradaric del Lille

Il portale calciomercatoweb.it spiga come Paratici e la Juventus stiano cercando di ovviare a questa situazione incresciosa. in particolare piace Domagoj Bradaric, terzino sinistro e all’occorrenza ala del Lille. E’ stato visto all’opera contro il Milan e il croato è subito saltato agli occhi dei dirigenti bianconeri. Classe ’99, rientra perfettamente nei piani tecnici ed economici della Juve. C’è stato pare un primo approccio e si continuerà a seguire per il resto della stagione. Non sono esclusi, però, colpi a sorpresa a gennaio.