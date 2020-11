Juventus, Danilo convince nel nuovo ruolo: esperimento riuscito

Le prestazioni di Danilo sono sicuramente una delle (poche) note liete della Juventus di questo inizio di stagione.

Danilo Juventus/ Non è facile per Andrea Pirlo riuscire ad incollare i pezzi di un mosaico che appare ancora piuttosto lontano dal suo allestimento. Tuttavia, nonostante i risultati dei bianconeri in questo inizio di stagione stentino ad arrivare, le note liete non mancano. Ad esempio, uno dei calciatori che sembra aver maggiormente tratto giovamento dalla cura Pirlo sembrerebbe essere Danilo: il terzino ex Manchester City, vero e proprio oggetto misterioso della passata stagione, nella difesa a tre sembra aver trovato una propria dimensione.

Il brasiliano infatti predilige iniziare l’azione dal basso, e ha carta bianca e licenza piuttosto “invadente” di spingersi a più riprese in proiezione offensiva. Anche contro il Barcellona, ad esempio, il terzino sudamericano si è dimostrata una nota meno stonata delle altre in una serata senz’altro da dimenticare. Sono lontani i tempi in cui il calciatore era relegato mestamente in panchina, alla ricerca di una condizione fisica minata dai continui infortuni; quello ammirato fino ad ora è tutto un altro giocatore. L’augurio dei tifosi bianconeri è che possa continuare su questa strada, sconvolgendo in questo modo i suoi ( numerosi) detrattori.