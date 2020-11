Locatelli alla Juventus, calciomercato: a 30 mln l’affare si chiude

Calciomercato Juventus, Manuel Locatelli sarebbe il primo nome sulla lista di Andrea Pirlo per rinforzare la rosa: difficile che però l’operazione possa concludersi già a gennaio

Calciomercato Juventus Locatelli Sassuolo/ Ormai non può neanche più essere definita una sorpresa: Manuel Locatelli è diventato, a suon di prestazioni importanti, un vero e proprio pilastro del Sassuolo e punto di riferimento importante per la Nazionale di Roberto Mancini. E non è un caso che il ct azzurro lo abbia convocato in più di un’occasione nelle ultime apparizioni dell’Italia in Nations League: le doti in fase di impostazione e la capacità di sapersi destreggiare molto bene tra le linee sono qualità che lo rendono una patrimonio unico a livello nazionale.

Ecco perché Andrea Pirlo ha fatto il suo nome per migliorare la rosa bianconera. Il centrocampo per la Juve ha rappresentato un vero e proprio fardello negli ultimi anni: sono tramontati i tempi in cui Pirlo, Pogba e Vidal facevano il bello e il cattivo tempo in mediana. Sebbene Paratici abbia avviato già nella scorsa sessione estiva un vero e proprio ricambio generazionale, l’impressione è che ci sia ancora molto da lavorare.